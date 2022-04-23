Лэмпард: конечно, согласился бы на ничью с «Ливерпулем». Они забили «МЮ» четыре гола
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
«Согласился бы ли я заранее на ничейный результат? А вы как думаете? Конечно, согласился бы. Это команда, которая только что забила четыре безответных мяча в ворота «Манчестер Юнайтед». Необходимо с должным уважением относиться к «Ливерпулю», это невероятная команда.
Я играл с «Ливерпулем» в качестве футболиста и главного тренера, поэтому степень уважения к их команде и тренеру всегда были на запредельно высоком уровне», — цитирует слова Лэмпарда BBC Sport.
Матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится завтра, 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
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