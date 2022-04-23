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Клопп высказался о назначении тен Хага на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

Клопп высказался о назначении тен Хага на пост тренера «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал назначение Эрика тен Хага на пост наставника «Манчестер Юнайтед».

«Что я могу сказать? Теперь руководство «Манчестер Юнайтед» знает, что собирается делать в будущем. Они могут начать осуществлять свои планы в следующем сезоне с новым специалистом и продолжить следовать намеченному курсу в течение следующих нескольких лет. Вот и всё», — приводит слова Клоппа Manchester Evening News.

Соглашение с нидерландским специалистом рассчитано на срок с конца сезона-2021/2022 до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон. После 33 сыгранных матчей «МЮ» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022, набрав 54 очка.

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