Клопп высказался о назначении тен Хага на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал назначение Эрика тен Хага на пост наставника «Манчестер Юнайтед».



«Что я могу сказать? Теперь руководство «Манчестер Юнайтед» знает, что собирается делать в будущем. Они могут начать осуществлять свои планы в следующем сезоне с новым специалистом и продолжить следовать намеченному курсу в течение следующих нескольких лет. Вот и всё», — приводит слова Клоппа Manchester Evening News.



Соглашение с нидерландским специалистом рассчитано на срок с конца сезона-2021/2022 до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон. После 33 сыгранных матчей «МЮ» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022, набрав 54 очка.