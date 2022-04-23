Гюндоган — о «Реале»: клуб, обыгравший «ПСЖ» и «Челси», обязательно будет крепким орешком

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о мадридском «Реале».



«Это эффект разорвавшейся бомбы. Команда, которая обыграла «ПСЖ» и «Челси», обязательно будет крепким орешком. Мы это понимаем. Это брутальная команда, лидерами которой являются Карим Бензема, Лука Модрич и Тони Кроос. Все они стабильно выступали на невероятно высоком уровне на протяжении многих лет. Ещё у «Реала» есть Винисиус, который очень хорошо играет в этом сезоне. Думаю, нас ждёт гораздо более атакующая игра, чем с «Атлетико», — приводит слова Гюндогана Sport1.de.



Напомним, первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 26 апреля в Манчестере (Англия). Ответная встреча пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).

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