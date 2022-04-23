Роналду — в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч АПЛ с «Арсеналом»

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» на матч 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».
«Арсенал»: Рамсдейл, Суареш, Уайт, Габриэл, Тавареш, Джака, Эльнени, Сака, Эдегор, Смит-Роу, Нкетиа.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дало, Варан, Линделёф, Теллес, Матич, Фернандеш, Мактоминей, Роналду, Санчо, Эланга.
Лондонский «Арсенал» набрал 57 очков в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (77).
- 23 апреля 2022
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