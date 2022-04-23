Болельщики «Арсенала» устроили акцию в поддержку Роналду на 7-й минуте матча с «МЮ»

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимает «Манчестер Юнайтед». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. К 14-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

На седьмой минуте встречи болельщики «Арсенала» аплодисментами поддержали нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Ранее португалец сообщил о смерти своего новорождённого сына. Аналогичную акцию устроили фанаты «Ливерпуля» в матче с «красными дьяволами», который завершился победой мерсисайдцев со счётом 4:0.

Лондонский «Арсенал» набрал 57 очков в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (77).