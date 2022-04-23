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Савин заявил, что «Красава» продолжит участие в ФНЛ-2. Решается вопрос с домашними играми

Савин заявил, что «Красава» продолжит участие в ФНЛ-2. Решается вопрос с домашними играми
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Евгений Савин, видеоблогер и владелец команды «Красава», выступающей в первенстве ФНЛ-2, рассказал о сложившейся ситуации.

«Мы доигрываем сезон, тренируемся. «Красава» не собирается сворачиваться и закрываться, до лета играем в России. Где мы будем доигрывать чемпионат, мы сейчас решаем, разберёмся. Мы найдём, где мы будем играть домашние матчи. По тренировкам вопрос решили, проводим их на частных полях», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что «Красава», выступающий в Футбольной национальной лиге — 2, остался без домашнего стадиона. Команда выступала на арене «Зоркий» в Красногорске. В нынешнем розыгрыше ФНЛ-2 Группы-2 «Красава» занимает третье место в турнирной таблице первой подгруппы. Команда Савина набрала 31 очко после 18 сыгранных туров. Лидирует в соревнованиях «Тверь» (41).

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