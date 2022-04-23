Савин заявил, что «Красава» продолжит участие в ФНЛ-2. Решается вопрос с домашними играми

Евгений Савин, видеоблогер и владелец команды «Красава», выступающей в первенстве ФНЛ-2, рассказал о сложившейся ситуации.
«Мы доигрываем сезон, тренируемся. «Красава» не собирается сворачиваться и закрываться, до лета играем в России. Где мы будем доигрывать чемпионат, мы сейчас решаем, разберёмся. Мы найдём, где мы будем играть домашние матчи. По тренировкам вопрос решили, проводим их на частных полях», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее стало известно, что «Красава», выступающий в Футбольной национальной лиге — 2, остался без домашнего стадиона. Команда выступала на арене «Зоркий» в Красногорске. В нынешнем розыгрыше ФНЛ-2 Группы-2 «Красава» занимает третье место в турнирной таблице первой подгруппы. Команда Савина набрала 31 очко после 18 сыгранных туров. Лидирует в соревнованиях «Тверь» (41).
- 23 апреля 2022
-
15:11
-
15:03
-
14:59
-
14:50
-
14:45
-
14:34
-
14:17
-
14:00
-
13:57
-
13:53
-
13:52
-
13:40
-
13:33
-
13:30
-
13:11
-
12:59
-
12:45
-
12:35
-
12:24
-
12:01
-
12:01
-
11:49
-
11:42
-
11:30
-
11:22
-
11:00
-
10:57
-
10:56
-
10:42
-
10:31
-
10:25
-
10:07
-
09:59
-
09:46
-
09:42