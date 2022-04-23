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Златан Ибрагимович может принять участие в матче с «Лацио»

Златан Ибрагимович может принять участие в матче с «Лацио»
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может сыграть в матче 34-го тура итальянской Серии А с римским «Лацио», сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, 40-летний шведский футболист восстановился после травмы и может принять участие в предстоящей встрече. Напомним, Ибрагимович пропустил два последних матча «Милана» из-за повреждения.

Златан выступает за «Милан» с 2020 года. Действующий контракт игрока с клубом истекает 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Лацио» — «Милан» состоится завтра, 24 апреля, на стадионе «Олимпико» в Риме.

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