Антон Миранчук и Магкеев попали в заявку «Локомотива» на матч с «Нижним Новгородом»

Стали известны составы «Локомотива» и «Нижнего Новгорода» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Нижний Новгород».
В заявку «Локомотива» попали полузащитники Антон Миранчук и Станислав Магкеев, которые не выступали на протяжении длительного времени из-за полученных повреждений.
Напомним, ранее хавбек «Локомотива» Антон Миранчук находился на лечении в Германии, где прошёл реабилитацию после травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года. Сначала футболист продолжал играть с травмой, а потом, когда она была диагностирована новым медицинским штабом, Миранчука отправили на лечение. Антон занимается восстановлением с октября 2021 года.
Магкеев получил травму в матче девятого тура РПЛ с «Химками» (0:0). Футболиста унесли с поля на носилках. Вместо него на 81-й минуте вышел полузащитник Фаустино Анджорин. У полузащитника «Локомотива» диагностировали разрыв передней крестообразной связки. В октябре Магкеев перенёс операцию.
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