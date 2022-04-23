Футболиста юношеской сборной Ямайки убили в его день рождения

Футболист юношеской сборной Ямайки и клуба «Кавальер» Омар Лаинг погиб в свой день рождения, сообщает пресс-служба клуба.



Лаинг был смертельно ранен неизвестным из мимо проезжающего автомобиля, когда прогуливался по Чарльз-стрит в Западном Кингстоне. В этот день ямайский футболист отмечал своё 18-летие. После выстрела преступник скрылся. Ямайского футболиста быстро доставили в больницу, однако спасти его не удалось. На данный момент на месте преступления работает полиция.



Лаинг играл в составе футбольной команды колледжа и уже успел дебютировать за «Кавальер» в чемпионате Ямайки. «Кавальер» в 14 матчах набрал 23 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Ямайки сезона 2022 года.