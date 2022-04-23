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«Кубань» на выезде разгромила «Нефтехимик» и продлила беспроигрышную серию в ФНЛ

«Кубань» на выезде разгромила «Нефтехимик» и продлила беспроигрышную серию в ФНЛ
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В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Нефтехимик» принимал «Кубань». Встреча прошла на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 21-й минуте встречи счёт открыл защитник «Кубани» Иван Хомуха. На 58-й минуте полузащитник Нури Абдоков упрочил преимущество гостей. На 80-й минуте нападающий «Кубани» Михаил Маркин установил итоговый счёт. Таким образом, «Кубань» продлила беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 7 матчей.

«Кубань» набрала 43 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Нефтехимик» (49) — на 8-м месте. Лидером нынешнего розыгрыша турнира является «Оренбург» (68).

ФНЛ - Первый дивизион. 34-й тур
23 апреля 2022, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 3
Кубань
Краснодар
0:1 Хомуха – 21'   0:2 Абдоков – 58'   0:3 Маркин – 80'
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