«Кубань» на выезде разгромила «Нефтехимик» и продлила беспроигрышную серию в ФНЛ
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В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Нефтехимик» принимал «Кубань». Встреча прошла на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
На 21-й минуте встречи счёт открыл защитник «Кубани» Иван Хомуха. На 58-й минуте полузащитник Нури Абдоков упрочил преимущество гостей. На 80-й минуте нападающий «Кубани» Михаил Маркин установил итоговый счёт. Таким образом, «Кубань» продлила беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 7 матчей.
«Кубань» набрала 43 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Нефтехимик» (49) — на 8-м месте. Лидером нынешнего розыгрыша турнира является «Оренбург» (68).
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