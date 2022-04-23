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Гол Роналду не спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в гостевом матче с «Арсеналом»

Гол Роналду не спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в гостевом матче с «Арсеналом»
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В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 3-й минуте встречи счёт открыл защитник «Арсенала» Нуну Тавареш. На 32-й минуте главный арбитр назначил в ворота «Манчестер Юнайтед» пенальти, который успешно реализовал нападающий «канониров» Букайо Сака. Через 2 минуты форвард манкунианцев Криштиану Роналду сократил отставание гостей в счёте. На 57-й минуте хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не сумел реализовать 11-метровый удар. На 71-й минуте полузащитник «Арсенала» Гранит Джака установил итоговый счёт встречи.

«Арсенал» набрал 60 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на 6-м месте.

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
23 апреля 2022, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тавареш – 3'   2:0 Сака – 32' (пен)   2:1 Роналду – 34'   3:1 Джака – 71'
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