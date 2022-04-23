Бруну Фернандеш не реализовал два из двух пенальти в розыгрыше АПЛ сезона-2021/2022
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не реализовал пенальти в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом». В нынешнем розыгрыше соревнований португалец дважды исполнял 11-метровый удар, но не смог использовать ни одной попытки.
В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. На 57-й минуте хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не сумел реализовать 11-метровый удар.
«Арсенал» набрал 60 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на 6-м месте.
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