Дмитрий Лоськов прокомментировал возможное закрытие «Казанки» «Локомотивом»
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов прокомментировал возможное закрытие «Казанки».
«Будущее «Казанки»? Тоже ничего не знаем, ждём решения. Что я думаю по поводу закрытия? Они руководители, всё зависит от них. Пока я ничем не занимаюсь, смотрю футбол», — передаёт слова Лоськова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, московский «Локомотив» в 24 матчах набрал 38 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (55). «Казанка» на данный момент выступает в ФНЛ-2. Ранее появилась информация, согласно которой «Локомотив» планирует закрыть проект «Казанка».
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