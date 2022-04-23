«Ждём решения Цорна». Лоськов высказался о своём будущем в «Локомотиве»
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Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов прокомментировал своё будущее в московском клубе.
«Почему не остались в штабе главной команды? Ждём решения Цорна, его звонка», — передаёт слова Лоськова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, тренеры «Локомотива» Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин покинули тренерский штаб основной команды. Отмечалось, что Лоськов и Пашинин покинут тренерский штаб основной команды «Локомотива», но при этом останутся в структуре клуба.
Ранее стало известно, что «Локомотив» назначил Заура Хапова на должность главного тренера. Также в клубе объяснили причины выбора данной кандидатуры. С 2016 года Хапов занимал пост тренера вратарей основной команды «Локомотива».
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