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В «Урале» прокомментировали победу над «Уфой». После неё клуб выбрался из зоны вылета

В «Урале» прокомментировали победу над «Уфой». После неё клуб выбрался из зоны вылета
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу клуба в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:1).

«Спасибо за поздравления! Впервые за долгое время мы сегодня сыграли в футбол, в хороший футбол! В конце мы немного теряли мяч, они пошли и забили нам гол. Последние 10-12 минут были очень сложными. Но ребята выстояли, они молодцы! А так мы показали достойный футбол, очень хороший. Мы и последние 20 минут с «Зенитом» играли неплохо. Так что всё нормально!» — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Урал» принимал «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

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