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Александр Кокорин включён в заявку «Фиорентины» на матч Серии А

Александр Кокорин включён в заявку «Фиорентины» на матч Серии А
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«Фиорентина» огласила заявку команды на матч 34-го тура итальянской Серии А с «Салернитаной». В ней оказался российский нападающий Александр Кокорин. Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах «Фиорентины» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн.

Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным рассчитано до лета 2024 года. Нынешняя рыночная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 900 тыс.

Встреча «Салернитана» — «Фиорентина» в рамках чемпионата Италии состоится в воскресенье, 24 апреля. Начало – в 13:30 мск.

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