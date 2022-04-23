Гаджиев: у Агаларова есть всё для игры за большую команду — Гамид будет востребован

Российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о нападающем «Уфы» Гамиде Агаларове.
«Сложно сказать, как сложится судьба. У Агаларова есть все предпосылки, чтобы перейти в большой клуб. У Гамида есть всё, чтобы успешно играть за большую команду: возможности, способности — я в этом не сомневаюсь. Игрок, который регулярно забивает голы, ценится очень высоко. Неважно, как и в какой футбол играет команда.
Спрос на таких игроков всегда высокий. Мы осторожно относились к успехам Гамида, но сейчас он регулярно доказывает свой уровень. Агаларов будет востребован. Многое будет зависеть от «Уфы» и переговоров. Знаю позицию Газизова — она правильная по отношению к игроку», — рассказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 23 апреля 2022
-
18:08
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:52
-
17:43
-
17:40
-
17:31
-
17:29
-
17:15
-
17:15
-
17:13
-
17:10
-
16:56
-
16:54
-
16:51
-
16:48
-
16:48
-
16:40
-
16:39
-
16:32
-
16:30
-
16:29
-
16:28
-
16:26
-
16:15
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:51
-
15:38
-
15:21
-
15:11
-
15:03