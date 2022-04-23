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Гаджиев: у Агаларова есть всё для игры за большую команду — Гамид будет востребован

Гаджиев: у Агаларова есть всё для игры за большую команду — Гамид будет востребован
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Российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о нападающем «Уфы» Гамиде Агаларове.

«Сложно сказать, как сложится судьба. У Агаларова есть все предпосылки, чтобы перейти в большой клуб. У Гамида есть всё, чтобы успешно играть за большую команду: возможности, способности — я в этом не сомневаюсь. Игрок, который регулярно забивает голы, ценится очень высоко. Неважно, как и в какой футбол играет команда.

Спрос на таких игроков всегда высокий. Мы осторожно относились к успехам Гамида, но сейчас он регулярно доказывает свой уровень. Агаларов будет востребован. Многое будет зависеть от «Уфы» и переговоров. Знаю позицию Газизова — она правильная по отношению к игроку», — рассказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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