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«Спартак-2» победил «Акрон» в матче ФНЛ, «Торпедо» и «КАМАЗ» сыграли вничью

«Спартак-2» победил «Акрон» в матче ФНЛ, «Торпедо» и «КАМАЗ» сыграли вничью
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Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске в рамках 34-го тура Футбольной национальной лиги «Акрон» принимал «Спартак-2». Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит во втором тайме. На 74-й минуте отличился защитник красно-белых Артём Воропаев.

После 34 сыгранных туров «Спартак-2» располагается на девятом месте в турнирной таблице ФНЛ. Московская команда набрала 49 очков. «Акрон» с 48 очками находится на 11-й строчке в таблице.

В другом матче первого российского дивизиона сыграли «КАМАЗ» и «Торпедо». Встреча прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах и завершилась вничью. Команды не сумели забить друг другу – 0:0.

«Торпедо» находится на второй строчке в таблице ФНЛ, у них 62 очка. «КАМАЗ» (35) – на 17-й позиции.

ФНЛ - Первый дивизион. 34-й тур
23 апреля 2022, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Спартак-2
Москва
0:1 Воропаев – 74'
ФНЛ - Первый дивизион. 34-й тур
23 апреля 2022, суббота. 15:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
0 : 0
Торпедо М
Москва
Комментарии
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