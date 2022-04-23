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«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Жемалетдинов оформил дубль

«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Жемалетдинов оформил дубль
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Сегодня, 23 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» принимает «Нижний Новгород».

На 53-й минуте полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов оформил дубль. Ранее хавбек отличился на 37-й минуте.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Нижний Новгород».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогают ему ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).

«Локомотив» набрал 38 очков в 24 встречах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (28) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

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