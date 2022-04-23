«Аталанта» обыграла «Венецию» в матче Серии А, Алексей Миранчук на поле не появился
Поделиться
Сегодня, 23 апреля, в рамках 34-го тура итальянской Серии А на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции одноимённая местная команда встречалась с «Аталантой». Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 3:1.
Счёт в матче на 44-й минуте открыл полузащитник гостей Марио Пашалич. В начале второго тайма Дуван Сапата увеличил преимущество команды из Бергамо. На 63-й минуте Луис Мурьель довёл счёт до крупного — 3:0. «Венеция» сумела отличиться лишь однажды: на 81-й минуте мяч на свой счёт записал Домен Чрнигой.
На 5-й минуте главный арбитр матча Франческо Фурно отменил мяч, забитый игроком домашней команды Тома Анри.
«Аталанта» набрала 54 очка и продолжает занимать восьмую строчку турнирной таблицы. «Венеция» (22) — последняя.
Комментарии
- 23 апреля 2022
-
18:08
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:52
-
17:43
-
17:40
-
17:31
-
17:29
-
17:15
-
17:15
-
17:13
-
17:10
-
16:56
-
16:54
-
16:51
-
16:48
-
16:48
-
16:40
-
16:39
-
16:32
-
16:30
-
16:29
-
16:28
-
16:26
-
16:15
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:51
-
15:38
-
15:21
-
15:11
-
15:03
Партнерский контент