«Аталанта» обыграла «Венецию» в матче Серии А, Алексей Миранчук на поле не появился

Сегодня, 23 апреля, в рамках 34-го тура итальянской Серии А на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции одноимённая местная команда встречалась с «Аталантой». Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 3:1.



Счёт в матче на 44-й минуте открыл полузащитник гостей Марио Пашалич. В начале второго тайма Дуван Сапата увеличил преимущество команды из Бергамо. На 63-й минуте Луис Мурьель довёл счёт до крупного — 3:0. «Венеция» сумела отличиться лишь однажды: на 81-й минуте мяч на свой счёт записал Домен Чрнигой.



На 5-й минуте главный арбитр матча Франческо Фурно отменил мяч, забитый игроком домашней команды Тома Анри.



«Аталанта» набрала 54 очка и продолжает занимать восьмую строчку турнирной таблицы. «Венеция» (22) — последняя.