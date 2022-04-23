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«Аталанта» обыграла «Венецию» в матче Серии А, Алексей Миранчук на поле не появился

«Аталанта» обыграла «Венецию» в матче Серии А, Алексей Миранчук на поле не появился
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Сегодня, 23 апреля, в рамках 34-го тура итальянской Серии А на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции одноимённая местная команда встречалась с «Аталантой». Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 3:1.

Счёт в матче на 44-й минуте открыл полузащитник гостей Марио Пашалич. В начале второго тайма Дуван Сапата увеличил преимущество команды из Бергамо. На 63-й минуте Луис Мурьель довёл счёт до крупного — 3:0. «Венеция» сумела отличиться лишь однажды: на 81-й минуте мяч на свой счёт записал Домен Чрнигой.

На 5-й минуте главный арбитр матча Франческо Фурно отменил мяч, забитый игроком домашней команды Тома Анри.

«Аталанта» набрала 54 очка и продолжает занимать восьмую строчку турнирной таблицы. «Венеция» (22) — последняя.

Италия - Серия А. 34-й тур
23 апреля 2022, суббота. 16:00 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
1 : 3
Аталанта
Бергамо
0:1 Пашалич – 44'   0:2 Сапата – 47'   0:3 Мурьель – 63'   1:3 Чрнигой – 81'
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