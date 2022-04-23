«Сегодня мы сыграли лучше, чем с «Ливерпулем». Рангник — о поражении «МЮ» от «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал поражение в матче 34-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Арсеналом» (1:3).



«Сегодня мы сыграли лучше, чем во вторник («МЮ» уступил «Ливерпулю» — 0:4. — Прим. «Чемпионата»). На самом деле, мы могли забить больше.



Мы оправились после неудачного начала матча и имели много голевых моментов – попадали в перекладину и штангу. Мы могли добиться положительного результата.



Единственное, что у нас не получалось, – это защищаться в собственной штрафной и рядом с ней. Это проблема на протяжении всего сезона. Мы должны лучше защищаться.



Футболисты очень разочарованы и расстроены. Если бы мы реализовали пенальти, игра бы пошла по-другому, но у нас не получилось.



Наша игра стала лучше, но результат разочаровывает», — цитирует Рангника BBC.