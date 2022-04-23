Болельщики «Локомотива» подготовили перформанс на матче с «Нижним Новгородом»

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве «Локомотив» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги играет с «Нижним Новгородом». Болельщики столичной команды подготовили перформанс, который был показан на трибунах во время матча.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Его помощниками выступают Валерий Данченко (Уфа) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервным арбитром выступает Анастасия Пустовойтова (Москва).

Московский «Локомотив» набрал 38 очков в 24 встречах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (28) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).