«Сочи» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Сегодня, 23 апреля, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Фишт» в Сочи местная одноимённая команда встретится с «Ахматом» из Грозного. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Прохин, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьерра.
Запасные: Джанаев, Заболотный, Заика, Юрганов, Бурмистров, Жоаозиньо, Воробьёв, Мелкадзе.
«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Швец, Садулаев, Харин.
Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Ибишев, Кадыров, Коновалов, Карапузов, Умаев, Конате, Себай.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Помогать ему будут Андрей Веретёшкин и Кирилл Большаков. Резервным судьёй назначен Иван Сараев. Арбитром VAR выступит Владимир Москалёв, его помощник — Антон Кобзев.
- 23 апреля 2022
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