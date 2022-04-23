«Кукушка-кукушка, сколько зубов до «красной»? «Уфа» отреагировала на работу судьи Иванова

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге местный «Урал» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги встречался с «Уфой». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 2:1.

Башкирская команда осталась недовольна работой главного судьи матча Сергея Иванова. На 54-й минуте матча полузащитник «Урала» Вячеслав Подберёзкин отмахнулся рукой в лицо хавбеку уфимской команды Филипу Мрзляку. Главный арбитр матча Иванов воспользовался помощью VAR, но по итогу показал Подберёзкину лишь жёлтую карточку.

Этим фактом возмутились в «Уфе», опубликовав видео эпизода в телеграм-канале с фразой: «Кукушка-кукушка, сколько зубов до «красной?». Она отсылает к посту башкирской команды в адрес арбитра Евгения Кукуляка, который судил встречу «Уфы» и «Ахмата» в Кубке России в апреле прошлого года. За то сообщение клуб получил штраф в размере 250 тысяч рублей.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Уфы».