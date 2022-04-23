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«Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» благодаря дублю Жемалетдинова

«Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» благодаря дублю Жемалетдинова
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Сегодня, 23 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» принимал «Нижний Новгород». Хозяева одержали победу — 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 37-й минуте отличился полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. На 53-й минуте хавбек оформил дубль.

На 70-й минуте с поля был удалён полузащитник «Нижнего Новгорода» Илья Берковский. На 78-й минуте один мяч отыграл хавбек гостей Кирилл Кравцов.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).

«Локомотив» набрал 41 очко в 25 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (28) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
23 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Жемалетдинов – 37'   2:0 Жемалетдинов – 53'   2:1 Кравцов – 78'
Удаления: нет / Берковский – 70'
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