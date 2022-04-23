Дебютный гол и результативная передача Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Ронхоф Томас Зоммер» в Фюрте в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Гройтер Фюрт» принимал «Байер». Гости одержали победу – 4:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 5-й минуте отличился защитник хозяев Йетро Виллемс, ему ассистировал Джессик Нганкам. Через три минуты нападающий «Байера» Патрик Шик сравнял счёт.



На 18-й минуте отличился форвард «фармацевтов» Сердар Азмун. Это дебютный гол иранца за команду. На 58-й минуте нападающий Паулинью после паса Азмуна удвоил преимущество «Байера». На 85-й минуте полузащитник гостей Эксекиэль Паласиос довёл счёт до разгромного.



После 31 сыгранного тура «Байер» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 55 очков. «Гройтер Фюрт» (17) – на последней, 18-й строчке.