Дебютный гол и результативная передача Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Ронхоф Томас Зоммер» в Фюрте в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Гройтер Фюрт» принимал «Байер». Гости одержали победу – 4:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 5-й минуте отличился защитник хозяев Йетро Виллемс, ему ассистировал Джессик Нганкам. Через три минуты нападающий «Байера» Патрик Шик сравнял счёт.
На 18-й минуте отличился форвард «фармацевтов» Сердар Азмун. Это дебютный гол иранца за команду. На 58-й минуте нападающий Паулинью после паса Азмуна удвоил преимущество «Байера». На 85-й минуте полузащитник гостей Эксекиэль Паласиос довёл счёт до разгромного.
После 31 сыгранного тура «Байер» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 55 очков. «Гройтер Фюрт» (17) – на последней, 18-й строчке.
- 23 апреля 2022
-
19:42
-
19:37
-
19:35
-
19:33
-
19:31
-
19:29
-
19:28
-
19:21
-
19:16
-
19:13
-
19:10
-
19:07
-
19:04
-
18:57
-
18:57
-
18:55
-
18:53
-
18:49
-
18:49
-
18:45
-
18:40
-
18:39
-
18:33
-
18:29
-
18:25
-
18:23
-
18:23
-
18:08
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:52
-
17:43
-
17:40
-
17:31