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Дебютный гол и результативная передача Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»

Дебютный гол и результативная передача Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
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Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Ронхоф Томас Зоммер» в Фюрте в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Гройтер Фюрт» принимал «Байер». Гости одержали победу – 4:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 5-й минуте отличился защитник хозяев Йетро Виллемс, ему ассистировал Джессик Нганкам. Через три минуты нападающий «Байера» Патрик Шик сравнял счёт.

На 18-й минуте отличился форвард «фармацевтов» Сердар Азмун. Это дебютный гол иранца за команду. На 58-й минуте нападающий Паулинью после паса Азмуна удвоил преимущество «Байера». На 85-й минуте полузащитник гостей Эксекиэль Паласиос довёл счёт до разгромного.

После 31 сыгранного тура «Байер» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 55 очков. «Гройтер Фюрт» (17) – на последней, 18-й строчке.

Германия - Бундеслига. 31-й тур
23 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК
Гройтер Фюрт
Фюрт
Окончен
1 : 4
Байер
Леверкузен
1:0 Виллемс – 5'   1:1 Шик – 8'   1:2 Азмун – 18'   1:3 Паулинью – 58'   1:4 Паласиос – 84'
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