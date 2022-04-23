«Унион» обыграл «РБ Лейпциг», прервав 9-матчевую беспроигрышную серию «быков» в Бундеслиге

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» в Лейпциге в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «РБ Лейпциг» принимал «Унион». Гости одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт в начале второго тайма. На 46-й минуте отличился нападающий «быков» Юссуф Поульсен. На 86-й минуте счёт сравнял форвард «Униона» Свен Михель, ему ассистировал Шеральдо Бекер. Через три минуты победный мяч забил нападающий гостей Кевин Бехренс, голевой пас отдал Свен Михель.



Отметим, что поражение «РБ Лейпциг» в матче с «Унионом» стало для подопечных Доменико Тедеско первым за девять матчей в Бундеслиге.



После 31 сыгранного тура «РБ Лейпциг» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 54 очка. «Унион» (50) – на шестом месте.