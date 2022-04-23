Александр Кержаков прокомментировал поражение «Нижнего Новгорода» от «Локомотива»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о матче 26-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (1:2).

«Начали матч неплохо, до пропущенного мяча владели преимуществом. Пропустили гол, стали не соблюдать установку, схему, случился хаос, соперник получил больше пространства. До удаления «Локомотив» владел преимуществом, а после ребята перестали бояться, хорошо себя проявили. Соперник заслуженно победил.



Уверенность в отрыве от зоны стыков у нас есть. У нас много моментов, с реализацией есть проблемы, тренируемся. Желательно, чтобы до конца чемпионата начало залетать», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Нижний Новгород» с 28 очками занимает в турнирной таблице 11-е место. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).