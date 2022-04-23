Актёр Баринов: когда «Локомотив» оказался в большинстве, стало хуже. Игры пока нет

Актёр Валерий Баринов высказался о победе «Локомотива» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом». Железнодорожники победили со счётом 2:1.

«Хорошо, что выиграли! Поздравляю с победой. Три очка есть три очка. Когда «Локомотив» оказался в большинстве, стали играть хуже! Это здорово, что вторая победа подряд. Везение. Игры пока нет. Дай бог всё изменится», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Локомотив» набрал 41 очко в 25 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» с 28 очками находится на 11-м месте в таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).