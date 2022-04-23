Наумов считает, что для Жемалетдинова настало время, чтобы попробовать себя в Европе
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что полузащитник московской команды Рифат Жемалетдинов мог бы попробовать себя в европейском чемпионате.
«Жемалетдинов очень здорово прибавляет. Он сейчас на такой стадии, когда ниже по уровню не опустится — это сложившийся мастер. Может, настало время, чтобы в Европе себя пробовать. Мне кажется, ему бы больше подошёл итальянский чемпионат. Растёт с каждым матчем. Все его действия очень умные и правильные на поле», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (2:1) 25-летний футболист отметился двумя забитыми мячами и был признан лучшим игроком встречи.
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