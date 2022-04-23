Александр Кержаков высказался о судействе в матче «Локомотив» — «Нижний Новгород»
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал работу судейской бригады в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:2).
«Мне хотелось узнать трактовку удаления у резервного судьи. Мы не понимаем, почему примерно одинаковые эпизоды трактуются по-разному. Мне было интересно, почему в нашем моменте дали красную. Судья объяснил так, что наш игрок мог не наступать на ногу, но наступил, поэтому красная», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).
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