Губернатор Нижегородской области оценил игру «Нижнего» в матче с «Локомотивом»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал игру «Нижнего Новгорода» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:2).
«Вот такая игра (показывает большой палец. — Прим. «Чемпионата»). Хорошо оцениваю, особенно эту игру. Жалко, что не повезло, не реализовали свои моменты», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).
«Локомотив» набрал 41 очко в 25 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (28) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
- 23 апреля 2022
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