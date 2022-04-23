Губернатор Нижегородской области оценил игру «Нижнего» в матче с «Локомотивом»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал игру «Нижнего Новгорода» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:2).

«Вот такая игра (показывает большой палец. — Прим. «Чемпионата»). Хорошо оцениваю, особенно эту игру. Жалко, что не повезло, не реализовали свои моменты», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).



«Локомотив» набрал 41 очко в 25 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (28) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).