«Бавария» и дортмундская «Боруссия» объявили стартовые составы на матч Бундеслиги

Стали известны стартовые составы «Баварии» и дортмундской «Боруссии» на матч 31-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Боруссия» Д.



«Бавария»: Нойер, Павар, Юпамекано, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.



«Боруссия»: Хитц, Джан, Аканджи, Загаду, Вольф, Брандт, Беллингем, Геррейро, Рейньер, Ройс, Холанд.



Мюнхенская «Бавария» набрала 72 очка в 30 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. Дортмундская «Боруссия» (63) — на 2-м месте. В тройку лидеров турнира также входит «Байер» (55).