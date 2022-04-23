Губернатор Нижегородской области высказался о бюджете «Нижнего» на следующий сезон
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что финансирование футбольного клуба «Нижний Новгород» в следующем сезоне останется в прежнем объёме.
«Будут ли деньги на следующий сезон? Безусловно. В том же объёме? Больше!» — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 23 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» принимал «Нижний Новгород». Хозяева одержали победу — 2:1.
«Локомотив» набрал 41 очко в 25 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (28) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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