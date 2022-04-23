17-й гол Агаларова в РПЛ — в видеообзоре матча «Урал» — «Уфа»

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Урал» принимал «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 25-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви. Результативную передачу отдал игрок екатеринбургского клуба Олег Шатов. На 53-й минуте хавбек Даниэль Мишкич упрочил преимущество хозяев, забив после передачи полузащитника Вячеслава Подберёзкина. На 80-й минуте нападающий «Уфы» Гамид Агаларов сократил отставание гостей в счёте. Результативная передача — на счету форварда уфимцев Эгаша Касинтуры.
«Урал» набрал 24 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (22) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (55).
- 23 апреля 2022
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