В «Локомотиве» рассказали о будущем «Казанки»
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о будущем «Казанки» — фарм-клуба железнодорожников.
«Как будет выглядеть вертикаль на будущее? Мы хотим оптимизировать вертикаль, но окончательного решения ещё нет. То, что расформировка «Казанки» будет, как везде об этом сейчас говорят и спекулируют, — это не так. Расформировки не будет! Единственный вариант, который сейчас обсуждается — оптимизация, чтобы соединить молодёжный состав с «Казанкой» в одну команду. Не то, что мы просто раздадим футболистов и закроем проект. Обсуждение идёт: цель — сделать одну конкурентоспособную команду.
Будет ли команда в ФНЛ-2? Решение ещё не принято», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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