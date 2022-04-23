Изидор ответил на вопрос, переживает ли из-за прервавшейся голевой серии

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о победе в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Я рад, что мы выиграли. Моя серия прервалась? Это не проблема. Главное — победа. Почему снизили уровень после удаления? Погода жаркая, поле большое! Это была концовка игры, вот и всё. «Локомотив» будет пытаться выиграть каждую игру, а дальше посмотрим. Я в клубе, не думаю больше ни о чём», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Результативная серия 21-летнего футболиста продолжалась шесть матчей. Он забивал в ворота «Химок», ЦСКА, «Ахмата», «Спартака», «Ростова» и «Сочи» (2). В этих встречах Изидор отличился семью голами. Он повторил результативную серию хавбека ЦСКА Юсуфа Языджи: турецкий полузащитник также забивал на протяжении шести матчей, но отметился в таком же количестве матчей на один гол больше.