Цорн высказался о будущем Гильерме в «Локомотиве». Контракт вратаря истекает в конце года
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что московский клуб хочет продлить соглашение с вратарём Маринато Гильерме.
«Конечно, мы хотим сохранить Гилю в нашем клубе. Контракт действует до конца года, до 31 декабря. Поэтому сейчас ближе к концу сезона будем обсуждать новые детали нового соглашения. Понятно, что будущее, наверное, за Худяковым — он молодой. Но на данный момент, конечно, Гиля как опытнейший вратарь, как лидер в команде просто незаменим», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
36-летний Гильерме выступает за московскую команду с 2007 года. В нынешнем сезоне на счету российского вратаря бразильского происхождения 21 пропущенный мяч в 20 матчах и три игры «на ноль».
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