Изидор: я подписал контракт с «Локо» на 4 года — могу остаться в России на полный срок

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор после матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» высказался о своём будущем в московском клубе.
«Я в клубе, не думаю больше ни о чём. Я подписал контракт на четыре года, могу остаться здесь на полный срок», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Изидор не смог забить в ворота «Нижнего Новгорода», результативная серия 21-летнего футболиста продолжалась шесть матчей. Он забивал в ворота «Химок», ЦСКА, «Ахмата», «Спартака», «Ростова» и «Сочи» (2). В этих встречах Изидор забил семь голов. Он повторил результативную серию хавбека ЦСКА Юсуфа Языджи: турецкий полузащитник также забивал на протяжении шести матчей, но отметился в таком же количестве матчей на один гол больше.
Изидор перешёл в московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно из французского «Монако» за € 3,5 млн. Футболист подписал соглашение до 2026 года.
- 23 апреля 2022
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