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Цорн рассказал, как Карпукас стал привлекаться к тренировкам с основой «Локо»

Цорн рассказал, как Карпукас стал привлекаться к тренировкам с основой «Локо»
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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн высказался о 19-летнем полузащитнике команды Артёме Карпукасе.

«Мы очень довольны Артёмом Карпукасом. Как он попал в стартовый состав? Мы навещали много матчей «Казанки», в том числе и с Марвином Комппером, тренерским штабом, селекционным отделом. У нас, как вы знаете, много дебютантов в этом году. Мы всегда смотрим, что происходит в «Казанке» и в молодёжке.

Карпукас показал себя очень хорошо, поэтому мы решили его подтянуть. На своей позиции он играет очень умно и зрело для своего возраста, довольно интеллигентно. Стратегически он вписывается в команду. Я считаю, что сегодня он выдал очень хороший матч. Второй гол, который мы забили, тоже шёл от него. Мы им очень довольны», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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