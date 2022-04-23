Цорн рассказал, как Карпукас стал привлекаться к тренировкам с основой «Локо»

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн высказался о 19-летнем полузащитнике команды Артёме Карпукасе.
«Мы очень довольны Артёмом Карпукасом. Как он попал в стартовый состав? Мы навещали много матчей «Казанки», в том числе и с Марвином Комппером, тренерским штабом, селекционным отделом. У нас, как вы знаете, много дебютантов в этом году. Мы всегда смотрим, что происходит в «Казанке» и в молодёжке.
Карпукас показал себя очень хорошо, поэтому мы решили его подтянуть. На своей позиции он играет очень умно и зрело для своего возраста, довольно интеллигентно. Стратегически он вписывается в команду. Я считаю, что сегодня он выдал очень хороший матч. Второй гол, который мы забили, тоже шёл от него. Мы им очень довольны», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 23 апреля 2022
-
19:48
-
19:48
-
19:42
-
19:37
-
19:35
-
19:33
-
19:31
-
19:29
-
19:28
-
19:21
-
19:16
-
19:13
-
19:10
-
19:07
-
19:04
-
18:57
-
18:57
-
18:55
-
18:53
-
18:49
-
18:49
-
18:45
-
18:40
-
18:39
-
18:33
-
18:29
-
18:25
-
18:23
-
18:23
-
18:08
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:52
-
17:43