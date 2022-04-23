«Факел» обыграл «Олимп-Долгопрудный» и догнал «Торпедо» в таблице ФНЛ

Сегодня, 23 апреля, на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже в рамках 34-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Факел» принимал «Олимп-Долгопрудный». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит во втором тайме. На 52-й минуте пенальти реализовал нападающий Максим Максимов.
После 33 сыгранных туров «Факел» располагается на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 62 очка. Команда из Воронежа догнала московское «Торпедо» по очкам. «Олимп-Долгопрудный» (37) – на 15-й строчке в таблице.
В другом матче первого российского дивизиона сыграли липецкий «Металлург» и астраханский «Волгарь». Встреча прошла на стадионе «Металлург» в Липецке и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 71-й минуте победный мяч забил защитник Алексей Никитенков.
- 23 апреля 2022
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