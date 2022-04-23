В «Локомотиве» рассказали, как команда будет добираться на матч с «Краснодаром»
Поделиться
Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал о том, как команда будет добираться на перенесённый матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«Мы ездили на поезде в «Ростов». Сейчас тоже будем долго добираться на поезде до «Краснодара». Сначала на самолёте, а потом на поезде», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится 4 мая. Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре.
После 25 сыгранных туров «Локомотив» располагается на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники набрали 41 очко. «Краснодар» с 39 очками находится на шестой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Зенит» (55).
Комментарии
- 23 апреля 2022
-
21:03
-
20:57
-
20:55
-
20:55
-
20:54
-
20:44
-
20:43
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:08
-
20:06
-
20:03
-
19:57
-
19:52
-
19:48
-
19:48
-
19:42
-
19:37
-
19:35
-
19:33
-
19:31
-
19:29
-
19:28
-
19:21
-
19:16
-
19:13
-
19:10
-
19:07
-
19:04
-
18:57
-
18:57
-
18:55
-
18:53
-
18:49
Партнерский контент