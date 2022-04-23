В «Локомотиве» рассказали, как команда будет добираться на матч с «Краснодаром»

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал о том, как команда будет добираться на перенесённый матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Мы ездили на поезде в «Ростов». Сейчас тоже будем долго добираться на поезде до «Краснодара». Сначала на самолёте, а потом на поезде», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится 4 мая. Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре.

После 25 сыгранных туров «Локомотив» располагается на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники набрали 41 очко. «Краснодар» с 39 очками находится на шестой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Зенит» (55).