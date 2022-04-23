В «Локомотиве» объяснили нестабильную игру защитника Мампасси

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался об игре нападающего Вильсона Изидора и защитника Марка Мампасси.

«Почему Изидор так много забивает? Конечно, мы ожидали такое. Тем более он должен был заменить Лисаковича и Смолова вместе с Кухтой, которого сегодня тоже не хватало. Но мы справились и без него. Изидор себя очень хорошо проявляет. Мы очень им довольны. Я думаю, это только начало.



Мампасси — молодой игрок: ему только исполнилось 19 лет. До этого он играл в «Мариуполе». Чуть другой уровень, чем в «Локомотиве». Я считаю, что у него есть очень большой потенциал. Он россиянин с паспортом — это дефицит среди центральных защитников. Мы надеялись, что у нас будет ещё один центральный защитник — Пабло, которого мы продали из-за обстоятельств. Из-за этого Мампасси вынужден играть больше, чем от него ждали. Я думаю, что он хорошо себя показывает, хорошо справляется.



Для ситуации, которая сейчас есть, Мампасси играет хорошо. Конечно, есть ошибки, он нестабильно играет. Ему очень нужна практика — он её получает», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.