В «Локомотиве» объяснили нестабильную игру защитника Мампасси

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался об игре нападающего Вильсона Изидора и защитника Марка Мампасси.
«Почему Изидор так много забивает? Конечно, мы ожидали такое. Тем более он должен был заменить Лисаковича и Смолова вместе с Кухтой, которого сегодня тоже не хватало. Но мы справились и без него. Изидор себя очень хорошо проявляет. Мы очень им довольны. Я думаю, это только начало.
Мампасси — молодой игрок: ему только исполнилось 19 лет. До этого он играл в «Мариуполе». Чуть другой уровень, чем в «Локомотиве». Я считаю, что у него есть очень большой потенциал. Он россиянин с паспортом — это дефицит среди центральных защитников. Мы надеялись, что у нас будет ещё один центральный защитник — Пабло, которого мы продали из-за обстоятельств. Из-за этого Мампасси вынужден играть больше, чем от него ждали. Я думаю, что он хорошо себя показывает, хорошо справляется.
Для ситуации, которая сейчас есть, Мампасси играет хорошо. Конечно, есть ошибки, он нестабильно играет. Ему очень нужна практика — он её получает», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 23 апреля 2022
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