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Худяков: Гильерме выиграл у меня конкуренцию? Ничего не буду говорить

Худяков: Гильерме выиграл у меня конкуренцию? Ничего не буду говорить
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Вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков прокомментировал победу команды над «Нижним Новгородом» (2:1) в 26-м туре РПЛ и высказался о конкуренции с Маринато Гильерме.

«Игра с «Нижним» была тяжёлая. Самое главное, что выиграли.

Гильерме выиграл у меня конкуренцию? Я ничего не буду говорить по этому поводу. Когда есть конкуренция — это всегда хорошо.

Как себя чувствую, снова оказавшись на скамейке? Нормально себя чувствую. Никаких переживаний нет, так же дальше работаю. Всё будет хорошо.

Попрощался ли с Самедовым? Со мной он никак не взаимодействовал. Я никогда в жизни с ним не общался. И никаких переживаний по этому поводу нет.

Слышал ли истории про агента? Нет, я не интересовался этим», — передаёт слова Худякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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