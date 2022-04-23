Худяков: Гильерме выиграл у меня конкуренцию? Ничего не буду говорить

Вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков прокомментировал победу команды над «Нижним Новгородом» (2:1) в 26-м туре РПЛ и высказался о конкуренции с Маринато Гильерме.
«Игра с «Нижним» была тяжёлая. Самое главное, что выиграли.
Гильерме выиграл у меня конкуренцию? Я ничего не буду говорить по этому поводу. Когда есть конкуренция — это всегда хорошо.
Как себя чувствую, снова оказавшись на скамейке? Нормально себя чувствую. Никаких переживаний нет, так же дальше работаю. Всё будет хорошо.
Попрощался ли с Самедовым? Со мной он никак не взаимодействовал. Я никогда в жизни с ним не общался. И никаких переживаний по этому поводу нет.
Слышал ли истории про агента? Нет, я не интересовался этим», — передаёт слова Худякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 23 апреля 2022
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