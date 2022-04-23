Худяков рассказал, в каком случае сезон для «Локомотива» можно будет считать удачным

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков считает, что если команда попадёт в тройку РПЛ, то сезон для железнодорожников можно будет назвать удачным.

«В каком случае можно будет считать сезон удачным для «Локомотива»? Думаю, что оказаться в тройке нам по силам. Мы будем делать всё для этого. Если закончим в тройке — сезон можно будет считать успешным.



Что касается перспектив в молодёжной сборной, не обращаю на это внимания. Не ощущаю никакого давления. Хочется ли играть на международных турнирах? Конечно, хочется. Буду стараться, тренироваться и делать всё возможное, чтобы показать себя на международной арене. Тема с отстранением? Поживём – увидим: что будет, то будет», — передаёт слова Худякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.