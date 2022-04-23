Худяков рассказал, в каком случае сезон для «Локомотива» можно будет считать удачным
Поделиться
Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков считает, что если команда попадёт в тройку РПЛ, то сезон для железнодорожников можно будет назвать удачным.
«В каком случае можно будет считать сезон удачным для «Локомотива»? Думаю, что оказаться в тройке нам по силам. Мы будем делать всё для этого. Если закончим в тройке — сезон можно будет считать успешным.
Что касается перспектив в молодёжной сборной, не обращаю на это внимания. Не ощущаю никакого давления. Хочется ли играть на международных турнирах? Конечно, хочется. Буду стараться, тренироваться и делать всё возможное, чтобы показать себя на международной арене. Тема с отстранением? Поживём – увидим: что будет, то будет», — передаёт слова Худякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Комментарии
- 23 апреля 2022
-
21:03
-
20:57
-
20:55
-
20:55
-
20:54
-
20:44
-
20:43
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:08
-
20:06
-
20:03
-
19:57
-
19:52
-
19:48
-
19:48
-
19:42
-
19:37
-
19:35
-
19:33
-
19:31
-
19:29
-
19:28
-
19:21
-
19:16
-
19:13
-
19:10
-
19:07
-
19:04
-
18:57
-
18:57
-
18:55
-
18:53
-
18:49
Партнерский контент