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Чиновник ЛНР — о разрыве контракта сына с «Динамо» К: хотели, чтобы он открестился от меня

Чиновник ЛНР — о разрыве контракта сына с «Динамо» К: хотели, чтобы он открестился от меня
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Максим Уваров, заместитель председателя комитета народного совета Луганской Народной Республики по вопросам государственной безопасности и обороны, высказался о том, что киевское «Динамо» расторгло контракт с его сыном Артуром из-за его политической принадлежности.

«Никогда не скрывал того факта, что нахожусь в Луганске и работаю в Народном Совете ЛНР, — это всё находится в общественном доступе.

Знали ли они об этом? По тому, что мне рассказывал Артур, несколько человек из команды точно знали. Скрыть это невозможно и не имело никакого смысла. До этого никто из руководства у него об этом не спрашивал.

Сына вызвали на разговор и сразу начали психологически на него давить. Разговор склонялся к тому, чтобы мой сын открестился от меня или публично осудил. Стоит отдать дань уважения моему сыну за то, что он отказался делать какие-либо политические заявления. Он не предал отца ради карьеры и не испугался последствий», — цитирует Уварова-старшего «Спорт-экспресс».

Напомним, киевское «Динамо» расторгло контракт с футболистом, назвав его «сыном врага Украины».

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