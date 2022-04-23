«Сочи» одержал волевую победу над «Ахматом» и поднялся на третью строчку в РПЛ

Сегодня, 23 апреля, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Фишт» в Сочи местная одноимённая команда встречалась с «Ахматом» из Грозного. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч завершился победой домашней команды со счётом 3:2.
Счёт в игре на 31-й минуте открыл полузащитник грозненской команды Лечи Садулаев. В начале второго тайма Матео Кассьерра с передачи Тимофея Маргасова сравнял счёт и забил свой очередной мяч в Премьер-Лиге. Через четыре минуты отличился Артур Юсупов и вывел «Сочи» вперёд. На 66-й минуте Сенин Себай вновь сделал счёт в матче равным. На 84-й минуте Сергей Терехов отправил мяч в ворота и принёс победу «Сочи» со счётом 3:2.
«Сочи» набрал 46 очков и промежуточно поднялся на третью строчку турнирной таблицы. «Ахмат» (32) — восьмой. Лидером соревнований является «Зенит» (55).
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