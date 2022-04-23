Агент Комппера: вижу изменения в игре «Локомотива»

Арманд Дурн, агент тренера «Локомотива» Марвина Комппера, высказался о победе команды над «Нижним Новгородом» (2:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Я очень рад, что «Локомотиву» удалось одержать победу. Вижу изменения в игре команды — более быстрое передвижение мяча по полю, улучшается позиционная игра, давление на соперника, когда тот владеет мячом, и другие моменты. «Локомотив» всегда создаёт множество голевых эпизодов, что также очень хорошо. Если вы спросите моё мнение, то ситуация может стать только лучше. Следующий сезон? Пока рано об этом говорить, команде нужно становиться ещё сильнее и продолжать побеждать сейчас», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Напомним, Комппер вошёл в тренерский штаб «Локомотива» в 2021 году.