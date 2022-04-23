Жемалетдинов праздновал дубль, Лоськов следил с VIP. Фото победы «Локомотива»

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» принимал «Нижний Новгород». Хозяева одержали победу — 2:1.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Нижний Новгород» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал победу команды и будущее тренера Дмитрия Лоськова в клубе.



«Во-первых, хочу сказать: мы очень рады, что победили сегодня. С Димой Лоськовым мы в контакте: на прошлой неделе пытался дозвониться, но меня не было в Москве. Я ему сказал, что перезвоню. У нас есть план, который мы предложили и Пашинину, и Лоськову: работать в структуре как специальные тренеры линии обороны и атаки. На тот момент они отказались.



Сейчас планируем оптимизацию вертикали клуба и юношеского футбола, поэтому пытаемся выбрать правильный проект для них, оставить в составе клуба и доверить команду. Как всё решится — объявим», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.