Зинченко подарил свою футболку темнокожему мальчику с украинским флагом на трибуне

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко подарил свою футболку одному из болельщиков после матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом».
Фото: Matt McNulty/Getty Images
25-летний Зинченко в этом матче отметился результативной передачей. Всего на его счету три результативных паса в 21 матче во всех турнирах в этом сезоне.
Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года, перейдя из «Уфы». Его соглашение с английским клубом истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 25 млн.
После 34 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 80 очков. «Уотфорд» (22) – на 19-й строчке.
В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Лидсом», а до этого проведут первый матч полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
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