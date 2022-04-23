Зинченко подарил свою футболку темнокожему мальчику с украинским флагом на трибуне

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко подарил свою футболку одному из болельщиков после матча 34-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом».

Фото: Matt McNulty/Getty Images

25-летний Зинченко в этом матче отметился результативной передачей. Всего на его счету три результативных паса в 21 матче во всех турнирах в этом сезоне.



Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года, перейдя из «Уфы». Его соглашение с английским клубом истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 25 млн.

После 34 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 80 очков. «Уотфорд» (22) – на 19-й строчке.



В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Лидсом», а до этого проведут первый матч полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».